Un grand retour est annoncé au Real Madrid

Alexis Brunet

Depuis quelque temps, le Real Madrid n’est pas épargné par les blessures, surtout en défense. Actuellement, le club espagnol est notamment privé de Dani Carvajal, d’Eder Militao et de David Alaba, mais le second voit enfin le bout du tunnel. Alors qu’il est absent des terrains depuis plus d’un an, il devrait enfin pouvoir retrouver la compétition pendant le mois de janvier.

Le Real Madrid n’est actuellement pas le roi d’Espagne. En effet, l’équipe de Florentino Pérez a terminé l’année 2024 à la deuxième place de la Liga, un point derrière l’Atlético de Madrid, mais deux points devant le FC Barcelone. Une performance loin d’être mauvaise quand l’on sait les difficultés traversées par la Casa Blanca dernièrement.

Le Real Madrid a perdu plusieurs joueurs sur blessure

Si en attaque le Real Madrid semble plutôt bien pourvu, ce n’est pas le cas en défense, la faute à des blessures. En effet, le club espagnol ne peut actuellement pas compter sur Eder Militao, David Alaba et Dani Carvajal. Certains seront encore absents pendant un bout de temps, mais d’autres se rapprochent d’un retour.

David Alaba va bientôt rejouer avec le Real Madrid

Dans les prochaines semaines, c’est David Alaba qui devrait pouvoir reprendre la compétition. Selon les informations d’AS, le défenseur autrichien pourrait rejouer à l’occasion du match contre Las Palmas le 19 janvier ou bien contre Salzbourg le 22 janvier. La fin du cauchemar est donc proche pour le défenseur du Real Madrid qui est éloigné des terrains depuis de très nombreux mois.