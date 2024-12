Galtier : Les accusations de racisme relancées ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entraîneur du PSG lors de la saison 2022-2023, Christophe Galtier s'était retrouvé au coeur de la tourmente pour une affaire remontant à son passage sur le banc de l'OGC Nice. Le technicien français avait alors fait l'objet d'accusations de racisme ou encore de harcèlement moral. Passé devant la justice, Galtier a depuis été relaxé, mais voilà que le dernier témoignage de Fares Bahlouli risque de remettre de l'huile sur le feu.

Le 21 décembre 2023, la justice française prononçait la relaxe de Christophe Galtier. L'ancien entraîneur du PSG était notamment accusé d'avoir tenu des propos racistes du temps de son passage sur le banc de l'OGC Nice. Dans la tourmente avec cette affaire, Galtier, qui a toujours démenti les accusations dont il faisait l'objet, s'en est bien sorti alors que le procureur de la République réclamait un an de prison avec sursis et 45 000 euros d’amende.

« Et là, le gars change du tout au tout »

Mais voilà que ces accusations de racisme à l'encontre de Christophe Galtier pourraient bien être relancées avec le témoignage de Fares Bahlouli à So Foot. Joueur du LOSC au moment de l'arrivée du technicien français sur le banc des Dogues, il raconte alors : « Galtier n’a pas les épaules pour tenir ce vestiaire. Du coup, il se sert de Benzia et moi. Il nous convoque. Il joue la carte de la sensibilité, des anciens Lyonnais. On m’avait prévenu de comment il est. Je lui laisse le bénéfice du doute, pour me faire ma propre opinion. On discute. Il est charmant, super sympa : « J’ai besoin de vous, il faut que vous m’aidiez à tenir le vestiaire. » On fait ce qu’il faut. Mike Maignan a aussi un gros rôle. On essaie de l’aider au maximum pour gérer les problèmes. On se maintient. Et là, le gars change du tout au tout. On revient de vacances, le mec fait son mercato. Il nous vire tous ! Il ne veut plus nous parler, ni nous recevoir. Un matin, on me convoque pour me dire que Galtier ne me veut plus. On me bloque l’accès aux vestiaires. J’essaie d’avoir un entretien avec lui, il ne veut pas. Rien du tout ! On me prend mes affaires et on les jette dans le vestiaire de la réserve. Puis on m’interdit d’accéder au centre d’entraînement, je dois me garer à l’extérieur ! ».

« Tu nous vires un à un comme des chiens »

« Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais quand tu vois, quelque temps après, de quoi il a été accusé, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas là pour faire du buzz. Mais tu sens qu’il y a un problème. Ce n’est pas normal. Tu ne me parles plus, tu nous vires un à un comme des chiens, tu m’interdis l’accès à la cantine, aux vestiaires, au parking », a ensuite lâché Fares Bahlouli concernant Christophe Galtier.