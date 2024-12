C'est terminé pour l'OM, première catastrophe sur le mercato

Alexis Brunet

Actuellement deuxième de Ligue 1, l’OM mise beaucoup sur le mercato hivernal pour se renforcer et tenter d’embêter le PSG le plus possible. Les dirigeants marseillais ont déjà quelques pistes, mais cela ne devrait pas aboutir. En effet, Arthur et Danilo sont dans le viseur du club phocéen, mais ils devraient finalement rejoindre d’autres formations.

Après une saison 2023-2024 compliquée, l’OM semble enfin de nouveau compétitif. En Ligue 1, les partenaires de Valentin Rongier sont actuellement deuxièmes, à égalité avec l’AS Monaco. Les Marseillais ne disputent pas de coupe d’Europe, mais en Coupe de France l’aventure se passe également bien, car l’équipe de Roberto De Zerbi s’est qualifiée pour les 16èmes de finale grâce à sa victoire contre l’ASSE (0-4).

L’OM veut se renforcer lors du mercato hivernal

La première partie de saison est donc bonne pour l’OM et les dirigeants marseillais veulent que cela dure. Pour y arriver, le club phocéen estime que quelques ajustements lors du mercato hivernal seront nécessaires. Roberto De Zerbi souhaite mettre la main sur un nouvel élément en défense, pouvant apporter de l’expérience et ainsi compenser la mauvaise passe de Lilian Brassier. Un ajout pourrait également être fait au milieu de terrain. Pablo Longoria pensait notamment au joueur de la Juventus de Turin, Nicolo Fagioli.

Arthur et Danilo ne devraient pas rejoindre l’OM

L’OM s’intéresse donc à Nicolo Fagioli, mais il n’est pas le seul joueur de la Juventus de Turin dans le viseur de Pablo Longoria. En effet, le président marseillais a également des vues sur le défenseur Danilo et le milieu de terrain Arthur. Malheureusement, les deux Bianconeri ne devraient pas rejoindre le sud de la France prochainement. D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, le Brésilien serait actuellement plus proche de s’engager avec le Betis Séville. Pour ce qui est de l’arrière brésilien, son avenir pourrait s’écrire du côté de Naples ou bien de l’AC Milan. L’OM va donc probablement devoir changer ses plans et trouver d’autres pistes.