PSG : Annonce fracassante, le transfert d'une star se confirme !

Alexis Brunet

Après avoir fait toute sa carrière à Manchester United, Marcus Rashford pourrait quitter son club de toujours cet hiver. Le PSG fait partie des clubs intéressés par l’Anglais, qui a lui-même déclaré qu’il y avait une possibilité pour qu’il quitte les Red Devils. Ce n’est d’ailleurs pas Ruben Amorim qui va le retenir, surtout vu sa dernière prise de parole sur le sujet.

Le mercato d’hiver ouvre bientôt ses portes et le PSG a un objectif principal. Le club de la capitale cherche à mettre la main sur un attaquant. L’objectif est de trouver un joueur pour apporter un peu de concurrence à Bradley Barcola, mais également anticiper un possible départ de Randal Kolo Muani. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’ancien Nantais intéresse Manchester United, mais l’AS Monaco pourrait également tenter de l’attirer et ainsi lui redonner du temps de jeu.

Marcus Rashford s’imagine quitter Manchester United

Randal Kolo Muani pourrait donc quitter le PSG pour Manchester United, mais un mouvement pourrait également se faire dans le sens inverse. En effet, Marcus Rashford intéresse grandement le champion de France et il est clairement ouvert à un départ de son club formateur, comme il l’a révélé dernièrement dans une interview. « Je pense que je suis prêt à relever un nouveau défi. Le jour où je partirai, ce sera sans rancune. Je ne ferai aucun commentaire négatif sur Manchester United. J’ai vu comment d’autres joueurs sont partis par le passé et je ne veux pas être cette personne. »

Ruben Amorim s’exprime de nouveau sur le cas Rashford

Ce jeudi, Manchester United affrontait Wolverhampton et les Red Devils se sont inclinés 2-0. Marcus Rashford n’était pas de la partie, car Ruben Amorim avait encore une fois décidé de se passer de ses services. Après la rencontre, le technicien mancunien s’est d’ailleurs exprimé une nouvelle fois sur son attaquant au micro de la BBC. « S’il n’est pas là… vous pouvez vous faire une idée. C’est toujours la même raison. Je fais ce que je pense être le mieux pour l’équipe. » Une déclaration qui devrait donc sceller un peu plus l’avenir de Rashford et faire les affaires du PSG…