Une star planétaire charge le PSG !

Régulièrement aperçu dans le carré VIP du Parc des Princes, Omar Sy n’est pourtant pas un supporter du PSG. L’acteur français à la renommée internationale avoue même sa grande passion pour l’OM, et il se lâche sur l’histoire du PSG en dénonçant notamment l’omniprésence des Skinheads lorsqu’il se rendait aux matchs dans sa jeunesse.

Originaire de Trappes, Omar Sy a d’ailleurs grandi avec Nicolas Anelka dans cette commune des Yvelines, et il se rendait régulièrement au Parc des Princes avec ses amis durant sa jeunesse. La panoplie parfaite du supporters du PSG, mais il n’en est rien, puisque le célèbre acteur français est un grand fan de l’OM. Dans l’émission The Bridge, Omar Sy explique justifie cette préférence et pourquoi il a tant de mal avec le PSG.

« L’OM, c’est l’histoire »

« L’OM, c’est la Ligue des champions, c’est Basile Boli, c’est Papin, c’est Waddle, c’est tout ça ! C’est l’histoire… », lâche d’abord la star française avant d’évoquer ses mauvais souvenirs d’adolescence avec les problèmes de racisme au Parc des Princes lorsqu’il allait voir jouer le PSG.

« Le Parc, c’est chiant »

« À l’époque où on va voir les matchs au Parc, t’as que des skinheads. Les Boulogne Boys c’est des skinheads, c’est très très fort à l’époque. Nous, on est adolescent, quand on veut aller au Parc, il faut y aller en équipe, sinon tu ne peux pas y aller. Le Parc c’est chiant », poursuit Omar Sy.