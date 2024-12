Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour ce transfert, il annonce un échec

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, Milan Skriniar est lié à la Juventus de Turin qui cherche à mettre la main sur un défenseur central cet hiver. Malheureusement, le joueur du PSG ne devrait finalement pas rejoindre la Vieille Dame. En effet, cette dernière serait plus proche d’engager Antonio Silva, comme l’a déclaré son agent, un certain Jorge Mendes.

Dans quelques jours s’ouvrira officiellement le mercato hivernal. Comme souvent, le PSG sera à l’affut si une opportunité se propose. Les dirigeants parisiens cherchent quelques renforts, mais également à vendre certains joueurs. Le club de la capitale espère pouvoir se débarrasser de Randal Kolo Muani et de Milan Skriniar.

Milan Skriniar a plusieurs pistes

En manque cruel de temps de jeu, Milan Skriniar souhaite donc quitter le PSG cet hiver pour relancer sa carrière. Le Slovaque dispose de plusieurs courtisans, dont la Juventus de Turin et Galatasaray. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Naples s’est également montré intéressé par le Parisien. Dernièrement, c’est la formation turque qui avait été annoncée très proche d’un accord avec le champion de France, d’après certaines sources locales.

La Juventus de Turin ne veut pas de Skriniar

Le PSG ferait bien de trouver un accord avec Galatasaray pour Milan Skriniar, car ce dernier aurait perdu un prétendant. En effet, la Juventus de Turin ne souhaiterait plus recruter le Parisien, mais plutôt Antonio Silva, comme l’a déclaré son agent Jorge Mendes à Sky Sports. « António Silva veut la Juventus et la Juventus veut António Silva. Maintenant, c'est à Benfica de décider. Nous devons être patients et attendre quelques jours. Ce sont des choses qui peuvent changer en cinq minutes pendant le marché des transferts, qui est fermé pour l'instant. C'est un joueur important, il y a plusieurs clubs qui s'intéressent à lui, voyons ce que décidera Benfica, qui a le dernier mot. » Reste à voir si cette opération ira bien au bout, car tout peut aller changer très vite lors du mercato, comme l’a rappelé l’agent portugais.