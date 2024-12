Mercato - PSG : Luis Enrique réclame un grand nom pour 2025 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une première partie de saison en dents de scie, Fabian Ruiz a toutefois bien terminé l'année 2024 ce qui laisse augurer de belles choses pour 2025. Quoi qu'il en soit, Luis Enrique attend beaucoup de son milieu de terrain et réclame de retrouver le grand Fabian Ruiz, celui a qui brillé durant le dernier Euro.

Durant la première partie de saison, plusieurs joueurs se sont imposés comme des cadres au PSG. Au milieu de terrain, Joao Neves a impressionné pour ses débuts à Paris. Vitinha et Warren Zaïre-Emery restent également des valeurs sûrs au sein du club de la capitale. C'est en revanche moins le cas de Fabian Ruiz qui a réalisé une première partie de saison plus que mitigée, n'échappant pas aux nombreuses critiques.

Luis Enrique veut le Fabian Ruiz de l'Euro

Malgré tout, Luis Enrique continue de faire confiance au milieu de terrain espagnol, à tel point que selon les informations de AS, l'entraîneur du PSG a refusé de le vendre lors du précédent mercato estival alors qu'il aurait pu être cédé à un bon prix compte tenu de son excellent Euro. D'ailleurs, Luis Enrique aimerait retrouver le joueur qu'il a vu sous le maillot espagnol. Il continue de réclamer à son joueur de retrouver son meilleur niveau. Le coach parisien l'attend avec impatience.

Fabian Ruiz bien lancé avant 2025

D'ailleurs, Fabian Ruiz a bien fini après une première partie de saison globalement mitigée. Contre l'OL et l'AS Monaco, le milieu de terrain espagnol s'était montré à son avantage. En novembre dernier, Luis Enrique ne tarissait ainsi pas d'éloges pour son joueur après la victoire à Angers (4-2) : « On a fait un début de match très complet. On s’est adapté au scénario de la rencontre, et on offre aussi aux joueurs du temps de jeu. Fabian Ruiz ? Fabi a fait un match très complet, il a une vision de jeu différente, c’est un top joueur. On l’a déjà vu en Espagne, il a gagné l’Euro cet été. » Et si Fabian Ruiz retrouve le niveau qu'il avait durant l'Euro, ce sera forcément bénéfique pour le PSG.