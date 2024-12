Mercato - PSG : Feu vert pour ce transfert à 60M€ !

Pierrick Levallet

Le mercato hivernal ne va plus tarder à ouvrir ses portes, et le PSG aurait prévu de cette fenêtre des transferts pour se renforcer. Les dirigeants parisiens voudraient notamment offrir une nouvelle solution à Luis Enrique en attaque. Le nom de Marcus Rashford a ainsi été évoqué ces dernières semaines. Le club de la capitale aurait d’ailleurs reçu le feu vert pour l’international anglais.

D’ici quelques jours, le mercato hivernal va ouvrir ses portes. Le PSG compterait ainsi profiter de cette nouvelle fenêtre des transferts pour se renforcer, en particulier dans le secteur offensif. Les Rouge-et-Bleu souhaiteraient offrir une autre solution à Luis Enrique en attaque. Et dans cette optique, les dirigeants parisiens auraient réactivé une piste en Angleterre.

Le PSG a réactivé la piste Rashford

Le PSG aurait en effet relancé le dossier Marcus Rashford il y a quelques semaines. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le pensionnaire de la Ligue 1 s'était mis en quête d'un ailier gauche, et l’international anglais cocherait toutes les cases. De plus, il ne serait plus vraiment désiré à Manchester United. Les Red Devils auraient d’ailleurs ouvert la porte pour le transfert de l’attaquant de 27 ans, qui serait évalué à 60M€.

Manchester United est vendeur !

D’après les informations de The Athletic, Manchester United aurait donné le feu vert pour le transfert de Marcus Rashford. Ruben Amorim ne compterait plus vraiment sur lui et ne serait donc pas contre le voir partir dès cet hiver. Le PSG devrait donc avoir sa chance pour la star anglaise. Affaire à suivre...