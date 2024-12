Mercato - Real Madrid : Gros chèque refusé par un concurrent de Mbappé ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté par le Real Madrid alors qu'il avait à peine 18 ans, Rodrygo semble avoir un peu mal vécu l'arrivée de Kylian Mbappé l'été dernier. Forcément l'attaquant français prend une grande place dans l'effectif désormais et le Brésilien a dû être légèrement rétrogradé. Pourtant il ne veut pas quitter le club de la capitale espagnole malgré les offres.

Auteur d'une belle fin d'année puisqu'il a inscrit un but et délivré une passe décisive lors des deux derniers matches de Liga, Rodrygo reste solidement attaché au Real Madrid malgré la situation. Evoluant désormais dans l'ombre de Kylian Mbappé et Vinicius Jr, le Brésilien de 23 ans pourrait avoir des envies d'ailleurs. Mais il n'a pas été intéressé par une grosse offre de Manchester City.

Rodrygo refuse une grosse offre

D'après les informations rapportées par Relevo, Rodrygo aurait refusé une belle offre de la part de Manchester City. Sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2028, l'homme aux 31 sélections avec la Seleçao a bien l'intention de rester dans le club de la capitale même s'il est moins mis en valeur désormais.

Le Real Madrid attaché à son joueur

Le média espagnol poursuit en révélant que de toute façon, le Real Madrid reste fidèle au Brésilien et les dirigeants ne l'auraient pas laissé partir si facilement. Cette saison, Rodrygo reste titulaire assez souvent mais beaucoup moins à la pointe de l'attaque comme c'était le cas la saison dernière.