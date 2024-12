PSG : Encore un gros problème d'argent sur le mercato ?

Alexis Brunet

La priorité du PSG cet hiver sera d’acheter un attaquant afin de renforcer le secteur offensif parisien. Le club de la capitale pense notamment à Marcus Rashford, qui a fait comprendre qu’il y avait de grandes chances qu’il quitte Manchester United dans les prochaines semaines. Problème, pour le moment, aucun club ne serait prêt à payer le transfert de l’Anglais ni à lui garantir un important salaire.

L’été dernier, le PSG avait décidé de ne pas faire de folie sur le marché des transferts. Le club de la capitale n’a donc pas recruté une grande star pour remplacer Kylian Mbappé parti au Real Madrid. Luis Enrique avait alors décidé de faire confiance à Bradley Barcola pour tenter de faire oublier le champion du monde. Problème, après avoir impressionné en début de saison, l’ancien Lyonnais semble clairement accuser le coup dernièrement et il n’est donc plus aussi efficace.

Marcus Rashford pourrait quitter Manchester United

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG cherche donc un attaquant cet hiver pour tenter d’apporter un peu de concurrence à Bradley Barcola. L’heureux élu pourrait d’ailleurs être Marcus Rashford, qui est sur les tablettes parisiennes depuis quelque temps. Ce dernier a d’ailleurs affirmé dernièrement lors d’une interview qu’il était possible qu’il quitte Manchester United cet hiver. « Pour moi, personnellement, je pense que je suis prêt pour un nouveau défi et les prochaines étapes. Quand je partirai, ce sera sans rancune. Vous n'aurez aucun commentaire négatif de ma part sur Manchester United. Si je sais qu'une situation est déjà mauvaise, je ne vais pas l'aggraver. J'ai vu comment d'autres joueurs sont partis dans le passé et je ne veux pas être cette personne. Quand je partirai, je ferai une déclaration et ce sera de ma part. »

Rashford demande un gros salaire

Marcus Rashford pourrait donc atterrir au PSG, mais cela n’est pas encore sûr. En effet, d’après les informations de Caught Offside, aucun club ne serait pour le moment prêt à payer les 60M€ demandés par Manchester United pour l’attaquant. De plus, le salaire de l’Anglais pourrait également poser un problème, car ce dernier demande beaucoup d’argent. Affaire à suivre…