PSG : Un attaquant sur le départ, le mercato s'affole !

Laissé sur le banc face à l'OL et à l'AS Monaco, Marco Asensio n'était même pas dans l'effectif face au RC Lens en Coupe de France pour terminer l'année 2024. Moins impressionnant depuis quelques mois, l'international espagnol pourrait rejoindre la liste des joueurs qui ne rentrent plus dans les plans de Luis Enrique. D'ailleurs son avenir est déjà en discussion et plusieurs clubs espagnols semblent se pencher vers son cas.

Assez décevant depuis le début de la saison, Marco Asensio sortait pourtant d'un bel Euro 2024. L'Espagnol n'évolue plus à ce niveau en ce moment et visiblement Luis Enrique semble vouloir s'en passer. Sous contrat jusqu'en 2026 au PSG, Asensio pourrait retourner en Espagne où plusieurs clubs l'attendent déjà. Mais ils espèrent une petite faveur du PSG dans ce dossier.

Asensio vers un départ ?

Loin d'être titulaire indiscutable au PSG en ce moment, Marco Asensio a même fini par disparaître de la feuille de match lors du dernier match de l'année puisqu'il n'a même pas été appelé par Luis Enrique. L'international espagnol de 28 ans pourrait faire ses valises cet hiver pour finir la saison en prêt.

4 équipes espagnols déjà sur le coup

Comme le révèle le journaliste Ekrem Nour sur son compte X, Marco Asensio fait l'objet de convoitises de la part de clubs espagnols. La Real Sociedad, Villareal, le Real Betis et Majorque souhaiteraient recruter l'Espagnol en prêt mais ils aimeraient que le PSG couvre une partie du salaire du joueur. Pour rappel, Marco Asensio a commencé sa carrière à Majorque où il a été formé.