Révolution historique en F1, Red Bull se lâche

Pierrick Levallet

Une grande révolution aura lieu en F1 en 2026. La FIA va introduire plusieurs modifications à son règlement, notamment concernant la conception des moteurs. Les écuries vont donc devoir s’adapter à ces changements majeurs. Red Bull a d’ailleurs indiqué qu’une telle révolution n’avait pas eu lieu depuis un bon moment dans l’histoire de la F1.

Un changement majeur va s’opérer en F1 en 2026. La FIA va apporter de grandes modifications à son règlement, notamment concernant la conception des châssis et des moteurs, qui seront alimentés par des carburants 100% durables. Christian Horner, directeur de chez Red Bull, avoue d’ailleurs qu’il n’avait pas vu une telle révolution depuis de nombreuses années en F1.

F1 : Un pilote s'annonce chez Red Bull avec Verstappen https://t.co/tMdkLRHNKQ pic.twitter.com/93uYg19YJI — le10sport (@le10sport) December 5, 2024

«Il y aura des gagnants et des perdants»

« La Formule 1 est très bonne pour cela, elle change les règles au moment même où les choses deviennent piquantes. 2026 est la plus grande remise à zéro des 60 dernières années de la Formule 1, où le groupe motopropulseur et le châssis changent tous les deux, mais c’est la même chose pour tout le monde. Il y aura des gagnants et des perdants. Mais attendons un peu. Tout le monde parle déjà de 2026 mais je suis certain que personne ne restera immobile en 2025. Tout d’abord, c’est sur 2025 que l’accent sera mis et il y aura encore de beaux développements à voir sur ces F1 » a ainsi expliqué le patron de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

Red Bull se lance un «énorme défi» pour 2026

L’écurie autrichienne a d’ailleurs prévu de concevoir son propre moteur en 2026. Et Christian Horner avoue que cela représentait un sacré challenge pour Red Bull. « Nous avons un changement de réglementation massif, ils changent le moteur et le châssis en 2026 et nous construisons notre propre moteur pour 2026, en partenariat avec Ford Motor Company, et c’est un énorme défi. [...] C’est de loin le plus grand défi que nous nous sommes lancés dans tous les sports que Red Bull couvre » a-t-il notamment confié. La saison 2026 de F1 promet donc d’être très intéressante à suivre.