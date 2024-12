Mercato : L'offre de l'OM à Pogba révélée !

Axel Cornic

A 31 ans, Paul Pogba se retrouve à un tournant décisif de sa carrière, puisqu’il souhaite se relancer après des gros problèmes sportifs comme extra-sportifs. Et l’Olympique de Marseille pourrait bien l’aider, avec l’objectif à long terme de taper dans l’œil de Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde 2026.

C’est la folle rumeur de l’hiver. Libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus et surtout, autorisé à jouer après la réduction de sa suspension pour dopage, Paul Pogba va pouvoir retrouver les terrains en mars prochain. Plusieurs clubs semblent prêts à tenter le pari, mais la piste la plus commentée mènerait le Français vers l’OM de Roberto De Zerbi.

L’OM rêve de Pogba

Si l’option semble à première vue surprenante, surtout parce que les montants de l’opération sont hors d’atteinte pour l’OM, elle pourrait bien être très intéressante. Car Pogba a surtout l’intention de revenir pour retrouver l’équipe de France et ainsi disputer la prochaine Coupe du monde, lui qui a été contraint de faire une croix sur la dernière. Et quoi de mieux que de briller sous les yeux de Didier Deschamps, en Ligue 1 ?

Un deal gagnant-gagnant

Si pour le moment on semble encore tâter le terrain du côté de Paul Pogba, à Marseille on s’activerait déjà. D'après les informations de Il Corriere dello Sport, l’OM souhaiterait en effet proposer un projet sur le moyen ou long terme au Champion du monde 2018, qui ne reviendra qu’en mars 2025. Avec une ou deux années il aurait ainsi la chance de se remettre en selle et donc notamment viser le Mondial avec les Bleus.