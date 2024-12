«Il s’est foutu de notre gueule», la phrase de Kylian Mbappé qui lui fait péter un plomb

Axel Cornic

Si les prestations de Kylian Mbappé au Real Madrid ont énormément fait parler, c’est surtout son histoire en équipe de France qui a choqué. Celui qui était le capitaine de Didier Deschamps lors du dernier Euro, n’a en effet plus vu les Bleus depuis septembre dernier et une victoire face à la Belgique en Ligue des Nations (2-0).

Il ne se passe pas une semaine sans qu’on ne parle de Kylian Mbappé, surtout après ce qui s’est passé à l’automne. La star du football français n’a pas été convoquée par Didier Deschamps lors des deux dernières trêves internationales et certains, commencent même à parler de quelques tensions autour de lui.

« Ce que pensent les gens, c'est le cadet de mes soucis »

Lors d’une de ses dernières conférences de presse avec l’équipe de France, l’attaquant de 26 ans avait balayé d’un revers toutes les critiques. « Je suis arrivé à un stade de ma vie et de ma carrière ou je ne constate plus. Je viens, je joue. Ce que pensent les gens, c'est le cadet de mes soucis. Dans le foot, on ne peut pas contenter tout le monde » avait déclaré Kylian Mbappé, le 5 septembre 2024 juste avant une défaite face à l'Italie en Ligue des Nations (1-3).

« C’était condescendant »

Cette sortie avait fait du bruit à l’époque et même avec le temps, Pascal Dupraz ne semble pas vraiment l’avoir digérée. « On ne peut pas dire que Mbappé a tout réussi. Il s’est foutu de notre gueule. Il se moquait de nous. C’était condescendant » a estimé l’ancien coach de l’ASSE ou encore du TFC, lors de l'émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC Sport. « A un moment donné, il a dit je viens en équipe de France, je n’en ai rien à foutre de ce qui se dit. Tu te rends compte ? Il est capitaine de l’équipe de France ».