Mercato : Un salaire à la Mbappé, le Real Madrid lui prépare un contrat en or

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 7 ans au PSG, Kylian Mbappé a posé ses valises au Real Madrid cet été. A cette occasion, l’international français est devenu le joueur le mieux payé du vestiaire merengue, on parle d’un peu plus de 30M€ par an. Mais voilà que cela pourrait prochainement évoluer puisque Vinicius Jr pourrait à son tour être couvert d’or par la Casa Blanca.

Pour signer au Real Madrid, Kylian Mbappé a dû accepter de baisser son salaire et toucher moins que ce qu’il percevait au PSG. Il n’empêche que le numéro 9 merengue reste très bien payé. En effet, Mbappé est aujourd’hui le plus gros salaire du Real Madrid avec un peu plus de 30M€ par an. Un statut qu’il pourrait prochainement partager avec Vinicius Jr, qui pourrait en tout cas se rapprocher des émoluments de l’international français.

Le Real Madrid vise deux stars pour renforcer son effectif après l'arrivée de Mbappé. Qui seront les prochaines recrues ? 🔍

➡️ https://t.co/gux0dTBMVs pic.twitter.com/gOww9BUjD2 — le10sport (@le10sport) December 28, 2024

Une prolongation pour Vinicius Jr

Superstar du Real Madrid, Vinicius Jr est sous contrat jusqu’en 2027 avec la Casa Blanca. Ça devrait toutefois bientôt évoluer. En effet, selon les informations de AS, à partir de l’été prochain, la direction du Real Madrid passera à la vitesse supérieure pour offrir un nouveau contrat à Vinicius Jr.

Le même salaire que Mbappé ?

Forcément, qui dit nouveau contrat dit nouveau salaire. Et compte tenu de l’importance de Vinicius Jr au Real Madrid, la revalorisation salariale devrait être conséquente. Comme l’explique le média ibérique, le Brésilien s’attendrait notamment à gagner autant que Kylian Mbappé ou au moins se rapprocher du salaire du Français.