Panique à l'OM, cette recrue affole le mercato !

Arrivé à l'OM lors du dernier mercato estival, Lilian Brassier pourrait déjà prendre le large au mois de janvier. En effet, le défenseur central de 25 ans serait suivi de près par de nombreux clubs européens. D'ailleurs, l'entourage de Lilian Brassier aurait été sondé pour un départ de l'OM cet hiver.

Etincelant sous les couleurs du Stade Brestois la saison dernière, Lilian Brassier aurait tapé dans l'oeil de la direction de l'OM. A tel point que les hautes sphères marseillaises ont fait le nécessaire pour boucler sa signature le 3 juillet dernier. En effet, l'OM de Pablo Longoria a trouvé un accord avec Brest pour finaliser un prêt avec une option d'achat. D'après les dernières informations de L'Equipe, la clause de Lilian Brassier serait fixée à 12M€.

OM : L'OGC Nice s'est renseigné pour Brassier

Lors de sa conférence de presse de présentation, Lilian Brasier a justifié son choix de signer à l'OM. « Ce qui m'a convaincu ? C'est clairement le projet. Medhi (Benatia) et le président Pablo m'ont parlé. Le choix du coach a joué. Je me vois sur le long terme ici. De Zerbi ? Il est très proche des joueurs. On a fait des tests d'effort qui étaient difficiles. Après on a joué avec le ballon. Il veut nous faire progresser dans l'intelligence de jeu avec le ballon. Hugo Magnetti ? Du moment où j'ai commencé à échanger avec Marseille j'ai parlé avec lui. Il m'a dit que c'était un club pour moi et que ça me correspondrait parfaitement. J'y ai pris goût », a confié le défenseur central de 25 ans.

Brassier a la cote à l'étranger

Arrivé il y a seulement quelques mois à l'OM, Lilian Brassier est déjà annoncé sur le départ. En effet, le numéro 20 de Roberto De Zerbi aurait la cote sur le marché. Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes au début du mois de janvier, plusieurs clubs auraient déjà sondé son entourage d'après Foot Mercato. Le profil d'axe gauche de Lilian Brassier étant très recherché. Plus précisément, l'OGC Nice serait allé à la pêche aux renseignements, malgré quelques soucis d'ordre financier. De surcroit, un autre club de Ligue 1 - dont l'identité n'a pas filtré - s'intéresserait également à Lilian Brassier. A l'étranger, on peut également citer Leicester City (Angleterre), qui en fait une priorité, tout comme Wolfsbourg (Allemagne), ou encore Villarreal (Espagne). Affaire à suivre...