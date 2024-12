Mercato : Cet international brésilien répond cash au PSG !

Pierrick Levallet

Dans l’optique de se renforcer dans le secteur offensif, le PSG multiplie les pistes sur le marché des transferts en vue du mercato hivernal. Le club de la capitale serait notamment intéressé par les services de Matheus Cunha. Mais l’attaquant de 25 ans ne serait pas spécialement tenté par un départ de Wolverhampton en janvier.

Le mercato hivernal devrait être assez intéressant à suivre du côté du PSG. Le club de la capitale va chercher à compléter l’effectif de Luis Enrique et à renforcer le secteur offensif. Dans cette optique, les Rouge-et-Bleu multiplient les pistes sur le marché des transferts. De nombreux noms ont notamment été évoqués à quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal.

Le PSG convoite Matheus Cunha...

Sur la liste de Luis Campos, on pourrait y retrouver un certain Matheus Cunha. Le PSG serait intéressé par le profil polyvalent de l’international brésilien. L’attaquant de 25 ans est sous contrat jusqu’en juin 2027 à Wolverhampton. Et il n’aurait pas l’intention de s’en aller en cours de saison.

... qui ne veut pas quitter Wolverhampton

D’après les informations de Caught Offside, Matheus Cunha voudrait rester chez les Wolves afin d’y terminer la saison. De ce fait, l’ancien de l’Atlético de Madrid ne forcera pas son transfert en janvier. Seule une belle offre pourrait convaincre Wolverhampton de lâcher l’attaquant de 25 ans dans quelques jours. Le PSG est prévenue.