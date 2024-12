F1 : Hamilton, Vettel... «Désastre» pour Verstappen !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Sacré pour la quatrième fois consécutive en 2024, Max Verstappen n'a pourtant pas connu une année facile, comme c'était le cas précédemment. Le pilote néerlandais a traversé une période difficile avec son écurie Red Bull, qui ne lui proposait pas la meilleure des voitures. Il a tout de même réussi à réaliser de grosses performances. Ce qui a impressionné Ralf Schumacher.

Impressionnant de maîtrise depuis qu'il a mis la main sur le championnat du monde des pilotes, Max Verstappen n'avait pas connu de telles difficultés. La situation avec Red Bull était critique, et il a dû réagir pour éviter une catastrophe. Grâce à son talent exceptionnel, le pilote néerlandais a pu triompher.

Un talent hors du commun

Ces dernières années, Max Verstappen a multiplié les victoires à un rythme fou. Le Néerlandais a fait parler son talent de pilote, même s'il a été très souvent bien loti au niveau de la voiture qu'il pilotait. « Cela montre simplement qu’il fait la différence. Max Verstappen est vraiment capable d’apporter cette connaissance supplémentaire que ces champions du monde exceptionnellement talentueux avant lui avaient. Ils ne sont pas nombreux, et honnêtement, je ne compte pas Lewis Hamilton parmi eux. Il est certainement une exception, mais lui, comme Sebastian Vettel, a toujours besoin de l’environnement et de la voiture parfaits » dit Ralf Schumacher dans des propos rapportés par Nextgen-Auto.

« La voiture a été un désastre »

Epoustouflant en début de saison, Max Verstappen a ensuite connu une longue traversée du désert sans victoire. Les difficultés techniques de Red Bull auraient pu l'handicaper plus sérieusement, mais il a réussi à relever la tête. « La voiture était supérieure au début, mais elle a ensuite été un désastre. Pourtant, Max s’est montré à la hauteur, et a toujours fait forte impression. Et si vous le comparez à son coéquipier, c’est quand même incroyable » poursuit Ralf Schumacher.