Equipe de France : Deschamps a eu chaud, Thierry Henry lui sauve la mise ?

Thomas Bourseau

Du haut de ses 22 ans, Michael Olise a connu une première compétition sous le maillot tricolore, a signé au Bayern Munich et a fait ses premiers pas avec l'équipe de France A. Et tout ça, ce fut le destin et le coup de pouce indirect de Thierry Henry si l'on se fie aux propos de l'attaquant du Bayern Munich.

Michael Olise a soufflé sa 23ème bougie le 12 décembre dernier après une année remplie de nouveautés. En effet, alors que l'ex-sélectionneur de l'Angleterre Gareth Southgate l'avait appelé pour disputer l'Euro 2024, l'ex-joueur de Crystal Palace avait repoussé les avances du coach, souhaitant attendre l'appel de Didier Deschamps en équipe de France. Thierry Henry, qui officiait alors en tant que sélectionneur des Espoirs et de l'équipe de France masculine olympique, le sélectionnait pour les JO 2024 cet été.

Le PSG prépare un transfert surprise ! Milan Skriniar pourrait bien changer d'air cet hiver. 🤔

➡️ https://t.co/OaFVAkpV4R pic.twitter.com/FGnn9MHLXA — le10sport (@le10sport) December 26, 2024

«J'ai un énorme respect pour ça : son envie d'avoir voulu jouer avec l'équipe de France»

Une compétition au cours de laquelle Michael Olise a brillé en multipliant les passes décisives malgré la défaite de l'équipe de France en finale face à l'Espagne. Pendant les JO 2024, Thierry Henry avait fait la révélation suivante en conférence de presse sur l'attaquant qui signait au Bayern Munich en parallèle. « Olise aurait pu aller à l'Euro avec l'Angleterre, il voulait jouer avec l'Equipe de France. Pourquoi ? C'est son rêve. J'ai un énorme respect pour ça : son envie d'avoir voulu jouer avec l'équipe de France ».

«J'ai également toujours eu de bonnes relations avec Thierry Henry, ce qui a renforcé ma décision»

Didier Deschamps n'avait pas fait le choix de sélectionner Michael Olise pour l'Euro 2024, mais a changé sa position pour le premier rassemblement de l'équipe de France de la saison 2024/2025. Et ce, grâce notamment à Thierry Henry.

« C'était en quelque sorte une décision naturelle. J'ai toujours eu le sentiment de vouloir jouer pour la France. J'ai également eu Patrick Vieira comme entraîneur à Crystal Palace, qui a eu beaucoup de succès avec la France. J'ai également toujours eu de bonnes relations avec Thierry Henry, le sélectionneur des moins de 21 ans, ce qui a renforcé ma décision. Mais pour être honnête, j'ai toujours été sûr de vouloir jouer pour la France ». Sans Henry, Olise aurait pu choisir l'Angleterre, privant l'équipe de France d'un talent en devenir.