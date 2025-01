«L’un des transferts les plus retentissants» : Le PSG va frapper très fort !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désireux de quitter le Napoli, Khvicha Kvaratskhelia va prochainement s’engager au Paris Saint-Germain. Un accord total serait imminent pour le transfert de l’international géorgien, qui s’apprête donc à entamer une nouvelle aventure du haut de ses 23 ans. L’un de ses anciens dirigeants estime que le PSG fait le bon choix.

Ce n’est désormais plus qu’une question de temps avant de voir Khvicha Kvaratskhelia porter le maillot du PSG. Priorité du dernier mercato estival, l’attaquant géorgien de 23 ans devrait prochainement s’engager pour quatre saisons et demie, le Napoli acceptant de le céder pour 70M€ hors bonus. Un accord de principe aurait été trouvé entre les deux parties et il ne resterait plus que quelques détails à régler avant de voir Khvicha Kvaratskhelia poser le pied sur le sol français.

« Il fera de belles choses à Paris, j’en suis convaincu »

En Géorgie, ce dossier est évidemment suivi de près alors que l’ailier est une grande star chez lui. Vladimer Dvalishvili, directeur sportif du Dinamo Batoumi qui a pu compter sur lui le temps de quelques mois en 2022, se montre optimiste pour son ancien protégé. « C’est un joueur qui est fait pour évoluer dans un grand club comme le PSG. C’est un défi à sa taille. Il fera de belles choses à Paris, j’en suis convaincu », confie-t-il au Parisien.

« C’est ma plus grande fierté de l’avoir eu »

« C’est ma plus grande fierté de l’avoir eu, car c’est l’un des transferts les plus retentissants dans l’histoire du foot géorgien, se souvient le dirigeant du club géorgien. Tous les stades étaient pleins, tout le monde voulait voir l’idole Kvara. Nous avons été heureux pendant quatre mois mais il était devenu impossible de le garder car énormément de clubs le voulaient. Il a fait le bon choix en rejoignant Naples. » Pour le PSG, c’est donc un coup gagnant.