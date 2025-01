Mercato - PSG : Kvaratskhelia arrive avec un joueur mystère ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est quasiment fait pour le premier gros transfert de l'hiver. En effet, Khvicha Kvaratskhelia semble très proche de signer au PSG. Cependant, le club de la capitale ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et prépare déjà l'arrivée d'un autre renfort offensif afin de compléter son effectif. Mais son identité reste encore un mystère.

Au moment où le mercato d'hiver a ouvert ses portes, la priorité du PSG concernait le dégraissage avec trois joueurs qui n'entrent plus dans les plans de Luis Enrique à savoir Milan Skriniar, Marco Asensio et Randal Kolo Muani. Et pourtant, le premier mouvement parisien pourrait bien être une arrivée.

Kvaratskhelia arrive au PSG !

En effet, selon les informations de L'EQUIPE, Khvicha Kvaratskhelia est désormais tout proche de s'engager avec le PSG. Les discussions pour un accord ont largement avancé avec Naples dimanche, et un transfert avoisinant les 70M€, hors bonus, pourrait bien être bouclé dans les prochaines heures.

Un autre renfort offensif va suivre ?

Mais ce n'est surement pas terminé. Et pour cause, L'EQUIPE ajoute que le PSG n'exclut pas l'idée d'aller chercher un second renfort offensif. Il ne s'agira pas de Jhon Duran, qui devrait rester à Aston Villa au moins jusqu'à l'été prochain, mais un autre attaquant pourrait bien débarquer cet hiver. Khvicha Kvaratskhelia pourrait donc débarquer avec un joueur mystère.