Mercato - OM : De Zerbi dit non à un transfert !

Enzo Sternal espérait pus de temps de jeu cette saison. Avec 22 minutes au compteur, l'attaquant est loin d'être satisfait. A tel point que le vainqueur de la dernière Coupe Gambardella aurait pris la décision de quitter l'OM cet hiver. Son départ vers Anderlecht est quasi-acté. L'été dernier, la formation belge avait d'ailleurs lancé une première tentative, sans succès.

« C’est toujours l’impatience de gagner qui fait perdre ». Cette phrase prononcée par Louis XIV il y a plus de 300 ans pourrait résonner comme un conseil dans la tête d’Enzo Sternal. D’ailleurs, c’est aussi le fond de pensée de Roberto de Zerbi. « Je pense que Jonathan Rowe et Luis Henrique sont plus prêts que lui. Les jeunes doivent avoir la patience de grandir, mûrir, progresser et attendre leur tour. Moi, je pense que je suis un des entraîneurs en Europe qui a fait jouer le plus de jeunes, donc vraiment, je ne me concentre pas sur les noms, mais sur les résultats. Quand ils le mériteront, ils joueront » a déclaré le coach de l’OM au sujet de l’impatient joueur de 17 ans.

Un talent de l'OM sur le départ ! Enzo Sternal, 17 ans, pourrait bientôt briller en Belgique. À suivre de près! ⚽

Le départ de Sternal est imminent

Ces dernières heures, Sternal a acté son départ de l’OM. Comme indiqué par les informations de La Provence, une réunion était prévue dans les prochaines heures pour sceller son transfert vers Anderlecht. Le montant du transfert demeure inconnu, mais un important pourcentage à la revente et une clause de rachat ont été négociés.

De Zerbi avait refusé son départ

L’intérêt du club belge ne date pas d’hier . L’été dernier, le club belge avait déjà tenté le coup et entamé des discussions avec le vainqueur de la Coupe Gambardella la saison dernière. A cette époque, Roberto de Zerbi avait apposé son veto pour l’accompagner dans sa progression. Depuis, Sternal a joué 22 minutes en Ligue 1. Pas suffisant pour Sternal , qui souhaite passer un cap dans sa jeune carrière.