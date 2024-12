Surprise, Mbappé remplacé par une star de l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Adrien Rabiot a bien grandi. Depuis ses débuts sous le maillot de l'équipe de France en novembre 2016, le joueur de l'OM a gagné en assurance, devenant une voix qui compte dans le vestiaire. Selon un proche de Didier Deschamps, le milieu de terrain a les épaules pour endosser le brassard de capitaine des Bleus. Ce scénario pourrait bien avoir lieu lors du prochain rassemblement.

Kylian Mbappé portera-t-il encore le brassard de capitaine en 2025 ? Lors d’un entretien accordé à Mouloud Achour, le joueur a laissé entendre que ce rôle occasionnait beaucoup trop de contraintes. Selon plusieurs sources, une décision pourrait être prise lors du prochain rassemblement en mars prochain, à l’issue d’une rencontre entre Didier Deschamps et Kylian Mbappé.

« Ce n'est pas un falabrac »

En octobre dernier, Aurélien Tchouaméni a remplacé au pied levé Mbappé. Le milieu de terrain s’affirme comme l’un des leaders de cette équipe, tout comme Adrien Rabiot. « Ce n'est pas un falabrac (rires) qui part dans tous les sens, il ne s'exprime pas du matin au soir, ce n'est pas un leader gueulard mais il aurait fait partie des possibilités s'il avait été là » a confié un proche de Deschamps.

Rabiot prochain capitaine des Bleus ?

Et selon cet intime du sélectionneur, Rabiot a la carrure pour endosser le rôle de capitaine. « Son passage à Turin lui a permis de vivre à l'étranger, de s'exprimer dans un club où il y a de la concurrence... Il a mûri, il est encore plus capable de marquer et faire marquer, il a eu l'opportunité de porter le brassard... Quand on est capitaine de la Juve, ce n'est pas rien ! » a-t-il confié à La Provence.