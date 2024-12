Booba dézingue Mbappé : L’Algérie au cœur du clash !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours aussi offensif envers Kylian Mbappé qu'il attaque régulièrement, le rappeur Booba explique enfin les raisons de son différend avec l'attaquant de l'équipe de France et du Real Madrid. Selon lui, Mbappé a beaucoup trop renié ses racines africaines, snobant notamment l'Algérie au moment de sa victoire en finale de la CAN 2019.

C'est un fait, ce n'est pas le grand amour entre Kylian Mbappé et Booba. Le rappeur originaire du 92 a pris pour habitude d'envoyer régulièrement des piques envers l'ancienne star du PSG depuis maintenant un an, et plus précisément depuis le morceau intitulé Abidal dans lequel Booba qualifiait Mbappé de joueur « surcoté ». Interrogé au micro de l'émission Hyconiq dimanche soir, celui que l'on surnomme Le Duc de Boulogne a dévoilé l'origine de son malaise avec l'attaquant du Real Madrid, et ce qu'il lui reproche vraiment.

Le PSG tient son nouveau joyau pour remplacer Mbappé ! Quand la grande annonce va-t-elle tomber ? 💰

➡️ https://t.co/FoLxpJHC7y pic.twitter.com/EFBWqIkhSc — le10sport (@le10sport) December 20, 2024

Booba charge encore Mbappé

Booba reproche notamment à Kylian Mbappé de ne pas mettre suffisamment en avant ses origines africaines : « Parce qu’il est du 93, on peut pas le critiquer ? Je vais te dire pourquoi je ne l’aime pas. Je pensais que ça allait être une égérie de la banlieue, des gars comme nous. Qu’il allait représenter ses racines africaines : camerounaises et algériennes. J’avais trop d’attentes. Mais rien du tout, il n’est même pas allé en Algérie… C’est pour ça que je l’aime pas, tout simplement », estime Booba sur les raisons qui le poussent à clasher autant Mbappé.

« C’est inadmissible »

Booba a constaté que Kylian Mbappé n'apportait jamais son soutien à l'Algérie, qui est pourtant le pays d'origine de sa mère : « C’est inadmissible. C’est comme si moi je ne représentais pas le Sénégal (…) Il n’a même pas tweeté quand l’Algérie a gagné la CAN. Il ne représente pas du tout, il est inintéressant », poursuit le rappeur. Voilà qui est clair.