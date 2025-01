F1 : «Sous pression», Verstappen a réalisé un exploit historique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Sacré champion du monde pour la quatrième fois consécutive, Max Verstappen a réalisé un véritable exploit. Face à la montée en puissance de Lando Norris (McLaren) mais aussi avec une RB-20 de moins en moins performante, le Néerlandais a montré qu’il restait le grand patron dans le paddock, et a concédé avoir été sous pression pour ce titre historique.

Une fois de plus, Max Verstappen a été sacré champion du monde de Formule 1. Depuis 2021 et son premier titre mondial acquis aux dépens de Lewis Hamilton, le pilote Red Bull n’a plus été détrôné. Pourtant, sur cette édition 2024 du championnat du monde, le Néerlandais a vu la concurrence se rapprocher sérieusement de lui, notamment en deuxième partie de saison.

F1 : Après son coup de gueule, Verstappen remercie Red Bull ! https://t.co/r9Wc3ckaPd pic.twitter.com/OVs2yRFskO — le10sport (@le10sport) December 1, 2024

« Beaucoup de gens étaient simplement sous pression »

Mis sous pression par Lando Norris (McLaren), ou encore par Charles Leclerc (Ferrari), Max Verstappen n’aura jamais cédé, et s’est imposé en patron lors du Grand Prix du Brésil, venant rappeler qui était le champion. Dans des propos relayés par Next-Gen Auto, « Super Max » a concédé que ce sacre de 2024 avait assurément été l’un des plus compliqués à acquérir. « Je ne sais pas mais oui, cela signifie vraiment beaucoup. Cela n’a pas été le plus facile en tout cas. Je pense que pour tout le monde dans l’équipe, c’était dur, beaucoup de gens étaient simplement sous pression. »

« Je suis très fier de tout le monde, de la façon dont nous sommes tous restés unis »

Verstappen poursuit : « Nous voulions tous bien faire, nous sortions d’une saison 2023 où nous avons essentiellement dominé. Je ne m’attendais pas, bien sûr, à ce que ce soit à nouveau comme ça. Mais en même temps, je ne m’attendais pas non plus à ce que ce soit comme au milieu de cette saison, avec un tel passage à vide sans gagner. Mais je suis très fier de tout le monde, de la façon dont nous sommes tous restés unis. »