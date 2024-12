Mercato - RC Lens : Une problématique encore jamais vue à cause d'un transfert ?

Thomas Bourseau

Le RC Lens a témoigné du départ de Seko Fofana à l'été 2023, dans la foulée de l'entrée du joueur dans l'organigramme des actionnaires du club nordiste. Après 18 mois en Arabie saoudite, Fofana serait sur le chemin du retour en France pour la Bretagne et le Stade Rennais. Ce transfert lui permettrait d'être le pionnier des joueurs qui évoluent contre un club dans lequel ils ont des parts en Ligue 1.

Seko Fofana (29 ans) a quitté le RC Lens à l'été 2023 afin de rejoindre Cristiano Ronaldo à Al-Nassr. Cela fait à présent un an et demi que l'international ivoirien évolue en Saudi Pro League. Mais il se pourrait que pendant le mercato hivernal qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain dans l'hexagone, le milieu de terrain fasse son retour en France... à Lens ? Pas vraiment.

Direction Rennes pour Seko Fofana ?

Ce samedi, une rumeur enfle autour de l'avenir de Seko Fofana du côté du Stade Rennais. Un accord de principe aurait été convenu entre l'international ivoirien et Rennes. Arnaud Pouille, ex-directeur général du RC Lens et actuel président de Rennes, serait aux commandes de cette opération d'après RMC Sport qui déboucherait sur une situation cocasse et jamais vu dans l'histoire du football français.

Fofana est actionnaire minoritaire du RC Lens, sa signature au Stade Rennais lui permettrait de marquer l'histoire !

Avant d'acter son départ pour l'Arabie saoudite, Seko Fofana était devenu actionnaire minoritaire du RC Lens comme rappelé par le compte X de Footballogue avec le communiqué lensois à l'appui publié à l'époque. Si jamais Fofana venait à signer au Stade Rennais, il deviendrait le premier joueur de l'histoire de la Ligue 1 à affronter un club dont il a des parts économiques.