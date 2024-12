OM, PSG… Il balance sur son mercato XXL

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 5 saisons à Rennes, Jacques Faty a quitté la Bretagne à l’été 2007. L’ancien international sénégalais a ensuite poursuivi sa carrière du côté de l’OM. Mais voilà que d’autres options s’offraient à lui au moment de son départ de Rennes. Faty avait ainsi l’embarras du choix et il a fait quelques révélations à ce propos, lui qui aurait très bien pu rejoindre le PSG notamment.

Joueur de l’OM lors de la saison 2007-2008, Jacques Faty avait alors rejoint le club phocéen en provenance de Rennes. Ça aurait toutefois pu se passer différemment pour celui qui jouait défenseur central. En effet, dans des propos accordés à Arena, Faty s’est livré sur son mercato qui l’a amené à signer à l’OM.

« J’avais le choix »

« Il faut savoir que Marseille me voulait, le PSG me voulait, Lyon me voulait. J’avais le choix. La Juventus me voulait à l’époque. J’avais le choix avec les clubs. Et je choisis Marseille ? Ah oui, direct. Pape Diouf, Sénégalais comme moi. Le coeur y était, le salaire on était très bien », a alors révélé Jacques Faty, courtisé à l’époque par de nombreux clubs.

« Je voulais rester à Rennes moi »

Jacques Faty aura donc fini par signer à l’OM, mais voilà qu’initialement, il ne voulait pas quitter Rennes. « Je voulais vraiment rester à Rennes. J’aimais beaucoup Rennes. Rennes, c’était ma ville. C’était l’endroit où j’étais à l’aise avec ma famille. Je voulais rester à Rennes moi. Mais quand Marseille est arrivé, Pape Diouf est arrivé et a dit : « Mon petit, viens par ici ». On quitte Rennes pour l’OM », a fait savoir l’ancien Marseillais.