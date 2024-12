«Des problèmes de femmes» annoncés à l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Jacques Faty ne sera resté qu’une saison à l’OM et pourtant, ça lui a laissé assez de temps pour se rendre compte de certains problèmes en tant que joueur du club phocéen. En 2008, en débarquant à Sochaux, il a alors découvert un tout autre monde, laissant à Marseille différents points négatifs. A commencer par les femmes ?

Formé à Rennes, Jacques Faty avait rejoint en 2007 l’OM. Il ne sera resté qu’une saison au sein du club phocéen, devant partir l’été suivant pour des raisons extra-sportives. Le Sénégalais aura alors rejoint Sochaux, passant dans un autre monde. Entre l’OM et le club basé dans le Doubs, les différences ont été énormes.

« Sochaux, c’est familial »

Pour Arena, Jacques Faty est revenu sur son départ de l’OM pour Sochaux et la différence entre les deux clubs. « T’arrives à Sochaux, tu perds la chaleur, tu perds le sud de la France, mais tu gagnes au niveau de l’environnement. Là-bas, Sochaux, c’est familial. C’est vraiment club famille », a-t-il d’abord expliqué.

« Des problèmes de femmes, les soirées, les sorties »

Jacques Faty a ensuite expliqué sur les problèmes qu’il a pu rencontrer à l’OM : « A l’OM, c’est la polémique, c’est des problèmes de femmes, les soirées, les sorties… A Marseille, le star système il est grave là-bas. Marseille, c’est quelque chose. Et quand j’arrive à Sochaux, c’est différent. C’est familial, viens boire un thé… C’est beaucoup plus humble, on travaille dans la bonne humeur. J’ai passé 3 années formidables ».