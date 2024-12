Sextape, garde à vue… L’OM doit s’en débarrasser !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Passé par Rennes ou encore Sochaux, Jacques Faty a également eu la chance de jouer pendant une saison du côté de l’OM. Arrivé en 2007, le défenseur central avait donc fait ses valises en 2008 pour rejoindre Sochaux. Un départ qui n’était absolument pas prévu. Alors que Gerets voulait conserver Faty, la direction de l’OM en a finalement décidé autrement à cause de problèmes extra-sportifs.

En 2008, pour environ 1M€, Jacques Faty quitte l’OM pour rejoindre Sochaux. Au total, l’international sénégalais ne sera resté qu’une saison au sein du club phocéen, ayant disputé 17 matchs. Mais voilà que ce départ de Faty de Marseille ne se fait pas pour des raisons sportives. En effet, initialement, Eric Gerets, entraîneur de l’OM de l’époque, souhaitait continuer avec son défenseur central. « J’arrive à la fin de saison avec Marseille et Gerets me dit : « Je te garde dans mon équipe, t’as fait une bonne saison, je te veux dans son mon équipe, mais pas titulaire ». C’est là, qu’Hilton doit venir. Il me dit : « Je vais faire des recrutements, mais tu seras dans la rotation de l’équipe ». Je ne pouvais pas prétendre d’être titulaire, donc j’ai dit que ça me plaisait », a révélé l’ancien Olympien pour Arena.

Mason Greenwood à l'OM ? 🤯 Découvrez les dessous de ce transfert qui secoue le monde du foot et ses conséquences inattendues !

➡️ https://t.co/xQ8nQaJYQK pic.twitter.com/tyjfJhcuVG — le10sport (@le10sport) December 25, 2024

« J’ai dû m’expliquer par rapport à ça, j’ai fait de la garde à vue »

Mais pourquoi l’OM s’est-il alors débarrassé de Jacques Faty ? Cela serait la conséquence d’une histoire de sextape entre le Sénégalais et Djibril Cissé. Une affaire qui avait alors poussé Pape Diouf, ancien président du club phocéen, de pousser les deux joueurs vers la sortie. « Je pars en vacances et arrive le problème que j’ai avec Djibril Cissé, un problème qui est hors football, c’est un problème qui est lié à de l’extra-sportif. J’ai un problème avec Djibril par rapport à des vidéos compromettantes. J’ai dû m’expliquer par rapport à ça, j’ai fait de la garde à vue. Aujourd’hui, Djibril, je ne lui en veux même plus. J’ai 40 ans, je ne lui en veux pas, mais c’est ça qui a fait que j’ai quitté l’OM », raconté Jacques Faty.

« Vous ne pouvez pas rester à l’OM »

L’ancien défenseur de l’OM a ensuite ajouté : « Pape Diouf a dit à Djibril et à moi : « A cause de vos problèmes persos, de sextape, vous ne pouvez pas rester à l’OM. Ce n’est pas bon pour l’image du club ». Lui a été prêté et moi je voulais me faire prêter, mais quand Sochaux a appelé, le coach Francis Gillot m’a dit : « Moi j’ai un projet un long terme, je te veux dans mon projet ». Ils avaient les moyens financiers l’époque ».