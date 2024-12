L’OM boucle le transfert de l’année !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Hyper actif lors du précédent mercato estival, l'OM a largement chamboulé son effectif, recrutant notamment deux nouveaux gardiens de but dont Geronimo Rulli. L'Argentin, passé par Montpellier, réalise d'ailleurs une excellente première partie de saison au point d'être vu comme l'une des meilleures recrues de Ligue 1.

Le précédent mercato estival aura été plus qu'animé du côté de l'OM qui a recruté pas moins de 12 nouveaux joueurs. Sous l'impulsion de Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont fait en sorte de remanier l'effectif afin de répondre aux attentes du coach italien. Notamment au poste de gardien de but. Pau Lopez et Ruben Blanco ont été invités à partir, remplacés par Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange. L'Argentin s'est d'ailleurs rapidement imposé à l'OM au point que Walid Acherchour le considère comme la meilleure recrue de la saison.

Rulli impressionne à l'OM !

« Pour moi, Geronimo Rulli est la meilleure recrue de Ligue 1 depuis le début de saison. La recrue la plus impactante pour son équipe. La recrue qui sert le plus à son club », estime-t-il au micro de l’After Foot sur RMC, avant de poursuivre.

« Rulli est la meilleure recrue de Ligue 1 cette saison. Quand il est arrivé, il avait une trajectoire de carrière un peu bizarre. Il s’est blessé à l’Ajax, il n’avait pas beaucoup joué derrière, dans une saison très compliquée », ajoute Walid Acherchour.