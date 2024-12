Transferts : «Tu le ramènes», l’OM prend un coup de pression !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lors du mercato estival 2015, peu de temps avant qu'il ne claque la porte de l'OM en raison de désaccords majeurs avec sa direction, Marcelo Bielsa avait fait son mercato avec des demandes bien précises. Et le coach argentin mettait notamment la pression afin d'obtenir la signature Farès Bahlouli, qui était à cette époque un grand espoir de l'OL. Explications.

Pur produit issu du centre de formation de l'OL, Farès Bahlouli a longtemps été présenté comme un énorme crack promis à un grand avenir. D'ailleurs, durant l'été 2015, le milieu offensif ne manquait pas de courtisans sur le marché des transferts, et l'OM était notamment sur les rangs. Marcelo Bielsa, qui entraînait à cette époque le club phocéen, avait fait des pieds et des mains pour attirer Bahlouli, allant même jusqu'à mettre un coup de pression au président de l'OM pour boucler son transfert.

Dimitri Payet aurait pu faire un choix audacieux ! Découvrez ce transfert XXL qu'il a finalement refusé pour l'OM. ⚽️

➡️ https://t.co/svsxgueXpa pic.twitter.com/jHpffSgCaU — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) December 27, 2024

Bielsa voulait Bahlouli à l'OM

Interrogé dans les colonnes de So Foot, Farès Bahlouli raconte cet été 2015 qui a marqué un premier tournant dans sa carrière, avec notamment des intérêts de l'AS Monaco et de l'OM : « Je suis convoqué au Tournoi de Toulon, on le gagne avec l’équipe de France. Je fais une super compétition. Derrière, beaucoup de clubs sont intéressés, mais je discute avec Monaco depuis février. Luis Campos me fait un gros pressing, il m’appelle souvent, il vient me voir. Mais au moment du Tournoi de Toulon, j’hésite, car Marcelo Bielsa, qui entraîne Marseille, vient voir mon premier match », indique l'ancien crack de l'OL.

« Tu me le ramènes dans mon équipe ! »

« Au bout de vingt minutes de jeu, il dit au président de l’OM : "Tu me le ramènes dans mon équipe !" Vincent Labrune appelle mon agent : "Bielsa veut Farès à tout prix". Quand il s’intéresse à toi, tu n’es pas indifférent… Je vais à Monaco. J’ai suivi mon instinct, et heureusement, car c’est l’été où Bielsa s’en va », poursuit Bahlouli, qui ne regrette donc pas d'avoir privilégié l'AS Monaco à l'OM vu la tournure des évènements avec Marcelo Bielsa.