Transferts : «Direct», le PSG se fait snober pour l’OM !

Alors qu'il arrivait en fin de contrat avec le Stade Rennais à l'été 2007, Jacques Faty avait l'embarras du choix sur le marché des transferts. Il évoque notamment un intérêt du PSG à son égard, mais l'ancien défenseur central n'a pas hésité une seule seconde et a préféré répondre favorablement à l'appel de Pape Diouf du côté de l'OM. Il se confie à ce sujet.

Son nom ne parlera probablement pas aux plus jeunes, et pourtant, Jacques Faty a longtemps été considéré comme un espoir très prometteur du football français. Passé par l'INF Clairefontaine et formé ensuite au Stade Rennais où il a explosé dans le monde professionnel, cet ancien défenseur central arrivait en fin de contrat avec le club breton en 2007. C'est alors que de nombreuses écuries de prestige ont tenté d'arracher sa signature, mais Faty a tout de suite opté pour l'OM comme il le raconte dans un entretien accordé à Arena.

« Marseille me voulait, le PSG me voulait... »

« Il faut savoir que Marseille me voulait, le PSG me voulait, Lyon me voulait. J’avais le choix. La Juventus me voulait à l’époque. J’avais le choix avec les clubs. Et je choisis Marseille ? Ah oui, direct. Pape Diouf, Sénégalais comme moi. Le coeur y était, le salaire on était très bien », confie Jacques Faty, qui n'a donc pas hésité à snober le PSG et ses autres prétendants pour s'engager avec l'OM à l'été 2007 sous la houlette du président de l'époque, Pape Diouf.

« Mon petit, viens par ici »

« Je voulais vraiment rester à Rennes. J’aimais beaucoup Rennes. Rennes, c’était ma ville. C’était l’endroit où j’étais à l’aise avec ma famille. Je voulais rester à Rennes moi. Mais quand Marseille est arrivé, Pape Diouf est arrivé et a dit : « Mon petit, viens par ici ». On quitte Rennes pour l’OM », poursuit Faty, qui a porté le maillot de l'OM pendant une seule saison avant d'être vendu dès l'été 2008 au FC Sochaux.