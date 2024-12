Du jamais vu à l'OM, la folle annonce de Longoria !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'OM a bouclé une première partie de saison encourageante pour les débuts de Roberto De Zerbi sur le banc marseillais, Pablo Longoria s'est fendu d'un message sur les réseaux sociaux pour faire un petit bilan, rappelant qu'il n'avait jamais connu une telle unité en interne.

Depuis un peu plus d'un an, Medhi Benatia a débarqué à l'OM en tant que conseiller sportif pour épauler Pablo Longoria. Le duo a ainsi décidé de nommer Roberto De Zerbi, et ce trio semble parfaitement fonctionner au quotidien. A tel point que le dirigeant espagnol ne cache pas qu'il n'a jamais vu une telle unité au sein du club phocéen depuis qu'il est arrivé à Marseille en 2020, d'abord en tant que directeur sportif, puis comme président.

Longoria n'avait jamais vu ça !

« Bonjour à tous, Dernier match de l’année et une belle victoire pour commencer la compétition de la Coupe de France. Un bon résultat qui permet de profiter de la fin d’année après un début de saison marqué par de nombreux défis. Beaucoup de dévouement et de passion ont été investis dans le club ces derniers mois. La réponse de tout le monde au sein du club a été extraordinaire et je n’ai jamais vécu une période d’une telle unité ici », écrit le président de l'OM dans une publication sur LinkedIn, avant de poursuivre.

« Il est maintenant temps de recharger nos énergies et de continuer à développer tous les projets et stratégies que nous avons en tête pour ce club incroyable qu’est l’Olympique de Marseille. L’un des objectifs est de tenter d’utiliser ce canal de communication de manière plus efficace. À très bientôt dans les prochaines semaines ! Je profite de cette occasion pour souhaiter à tous une bonne fin d’année. Merci ! », ajoute Pablo Longoria.