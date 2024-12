Mercato : Coup de tonnerre, il veut quitter le PSG !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSG, Nuno Mendes était en négociation avec sa direction pour prolonger. Toutefois, l'international portugais aurait refusé toutes les propositions parisiennes, estimant qu'elles ne correspondaient pas à son statut de titulaire. Alors que les contacts avec le PSG seraient rompus, Nuno Mendes voudrait prendre le large.

Tombé sous le charme de Nuno Mendes, le PSG a bouclé son prêt lors de l'été 2021. Un prêt payant d'environ 7M€. Alors qu'une option d'achat d'environ 38M€ a été négociée avec le Sporting, le PSG a décidé de lever cette clause. Engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec le club de la capitale, Nuno Mendes pourrait changer d'air dès cet hiver, soit trois ans et demi après son arrivée.

Les offres du PSG n'ont pas convaincu Mendes

Lié au PSG jusqu'au 30 juin 2026, Nuno Mendes a démarré les discussions avec ses dirigeants pour rempiler. Toutefois, à en croire RMC Sport, les deux parties n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente. En effet, Nuno Mendes auraient refusé toutes les offres du PSG, estimant qu'elles ne correspondaient pas à son statut de titulaire. Et alors que le contact avec son club serait rompu, l'international portugais envisagerait d'aller voir ailleurs. Reste à savoir si Nuno Mendes trouvera preneur dès le prochain mercato hivernal.

Nuno Mendes veut quitter le PSG

Alors que la situation de Nuno Mendes est encore loin d'être réglée, Luis Enrique l'a interpellé, rappelant ce qu'il attendait de lui au PSG. « Notre objectif, c’est d’améliorer notre effectif, et d’avoir un meilleur rendement. Ça ne signifie pas que Nuno ne peut pas revenir dans le trio de construction. Les joueurs doivent avoir la capacité d’aider l’équipe au moment le plus opportun. Nuno au début était dans la phase d’attaque pour créer du jeu, maintenant il est plus déterminant dans le dernier tiers du terrain. Grâce à sa frappe de balle, sa vitesse… C’est une équipe, comme un orchestre, il ne peut pas y avoir toujours des joueurs qui font le même chose, on doit se coordonner. Bien sûr qu’il peut jouer plus devant », a confié le coach espagnol en conférence de presse avant PSG-OL (3-1, le 15 décembre).