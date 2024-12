Mercato - PSG : Lamine Yamal parle après son agent !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Lié au PSG selon la presse espagnole, Lamine Yamal devrait prochainement prolonger son contrat avec le FC Barcelone à en croire son agent, l’influent Jorge Mendes. Après que ce dernier ait rassuré de nombreux fans du Barça, c’est le joueur de 17 ans en personne qui a tenu à se montrer rassurant quant à son retour à la compétition.

Cela avait été l’un des gros feuilletons du printemps dernier. Il y a plusieurs mois, MARCA lâchait une véritable bombe en affirmant que le PSG avait formulé une offre de 200M€ pour le phénomène du FC Barcelone Lamine Yamal. Plus tard, alors que le président Joan Laporta révélait qu’un club lui avait proposé 250M€ pour le crack né en 2007, Mundo Deportivo révélera qu’il s’agissait bel et bien du PSG…

Convoité par le PSG, Lamine Yamal va prolonger à Barcelone

Mais le FC Barcelone a toujours mis son veto sur le départ du joueur formé à la Masia. D’ailleurs, Lamine Yamal devrait très prochainement prolonger son contrat, comme l’a confirmé son agent Jorge Mendes. « Il est certain que Lamine Yamal va bientôt renouveler son contrat, il devrait rester à Barcelone. Je ne peux pas vous dire s’il renouvellera dans un mois ou deux, mais c’est certain », a ainsi confié le Portugais en marge de la cérémonie des Globe Soccer Awards ce jeudi soir à Dubaï.

« Je suis sûr que je reviendrai mieux »

Actuellement blessé, Lamine Yamal manque cruellement aux supporters du FC Barcelone qui attendent son grand retour avec impatience. Quoi qu’il en soit, le phénomène de 17 ans a décidé de s’exprimer vis-à-vis de son retour de blessure. « Je suis dans un processus de récupération et je suis sûr que je reviendrai mieux, et avec encore plus d’envie. Cette blessure n’était pas liée à la première (sa première blessure à la cheville en novembre), c’est juste de la malchance. C’était un coup à la cheville cette fois, et ce sont des choses qui arrivent », a-t-il expliqué au cours d’un entretien à BarçaOne.