Mercato : Une star du Real Madrid annonce son départ au Qatar !

Parti à Al-Gharafa l’été dernier, Joselu pourrait bientôt être rejoint par son beau-frère, Dani Carvajal. Comme ce dernier l’a confié à Esquire, il ne veut jouer pour aucun autre club que le Real Madrid en Espagne ou en Europe, et pourrait alors se laisser tenter par une expérience au Qatar.

Gravement blessé au genou et actuellement en pleine convalescence, Dani Carvajal a le temps de penser à son avenir. Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’international espagnol (51 sélections) a en tout cas une certitude, il ne veut jouer pour aucun autre club espagnol ou européen que le Real Madrid. Le latéral droit âgé de 32 ans a alors ouvert la porte à un départ au Qatar.

Le Qatar, une « destination probable » pour Carvajal

« Oui, sans aucun doute. Cela ne me paraît pas fou. J'ai déjà dit que si je quittais le Real Madrid, je ne jouerais pas en Europe, je ne rivaliserais pas avec Madrid, ni en Ligue des champions, ni en Espagne. Et ce serait une destination probable », a confié Dani Carvajal, dans un entretien accordé à Esquire. Un pays dans lequel évolue déjà son beau-frère et ancien attaquant du Real Madrid, Joselu : « Il m'a dit : “Je t'attends ici. Je te réserve le côté droit” (rires). »

« Une compétition où tous les stades sont proches, où la qualité de vie est très élevée »

L’été dernier, Joselu a décidé de quitter le Real Madrid pour s’engager jusqu’en juin 2026 avec Al-Gharafa et est très heureux au Qatar. « Il est ravi. C'est une expérience différente, n'est-ce pas ? C'est une compétition où tous les stades sont proches, où la qualité de vie est très élevée. Et il l'a bien mérité, d'avoir cette rémunération économique importante qui met un point d'orgue spectaculaire à sa carrière. Je suis très heureux pour lui, pour ma belle-sœur et pour mes neveux et nièces », a ajouté Dani Carvajal.