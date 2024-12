Mbappé provoque un «très mauvais moment» au Real Madrid

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'arrivée de Kylian Mbappé et d'Endrick au Real Madrid a provoqué le départ de Joselu, conscient qu’il serait difficile pour lui d’obtenir du temps de jeu cette saison. Parti au Qatar, du côté d’Al-Gharafa, Joselu a décrit cette décision comme l'une des plus douloureuses de sa carrière, marquant un tournant difficile mais nécessaire.

Durant le dernier été, le Real Madrid a renforcé son secteur offensif en accueillant Endrick et surtout Kylian Mbappé. Deux nouveaux attaquants qui ont scellé le sort de Joselu. Surprise de la saison précédente, l’attaquant espagnol a pris conscience que son temps de jeu deviendrait très limité et s’est ainsi envolé pour le Qatar, direction Al-Gharafa. Un choix qui n’a pas été simple pour lui et sa famille.

« Le club a recruté deux attaquants qui sont parmi les meilleurs au monde »

« La décision de ne pas rester au Real Madrid a été l'un des moments les plus difficiles de ma carrière, a révélé l’attaquant dans l’émission 'El Hormiguero'. En fin de compte, le club continue de grandir, il continue de recruter des joueurs et à ce moment-là, il a recruté deux attaquants qui sont parmi les meilleurs au monde : Kylian Mbappé et Endrick. Et au final vous avez un certain âge, vous devez penser à votre famille et vous devez aussi penser à ce que vous avez vécu cette saison. »

« La décision la plus douloureuse que j'ai prise dans ma vie »

« Si je suis honnête, ma femme et moi avons passé un très mauvais moment, c'était le pire moment de notre carrière ensemble parce que je considère que ma carrière de footballeur est partagée avec ma femme et c'est vrai que c'était le moment le plus dur de notre carrière, poursuit l’attaquant, rapporté par Real-France. Dire non pour continuer au Real Madrid a été la décision la plus douloureuse que j'ai prise dans ma vie. Tout a un début et tout a une fin et prendre cette décision a été difficile, mais je suis heureux de la décision que j'ai prise parce que partir à ce moment-là la tête haute et avec les titres que j'avais gagnés a été le meilleur moment. »