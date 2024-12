Mercato - ASSE : Le nouveau coach annonce déjà du lourd !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour en Ligue 1 avec Olivier Dall'Oglio à sa tête, l'AS Saint-Etienne n'a pas connu une première partie de saison facile. Le club stéphanois a du mal à décoller et est toujours dans la zone de danger au classement. L'entraîneur des Verts a fini par être démis de ses fonctions la semaine dernière, et le club a nommé Eirik Horneland, technicien norvégien, à sa place. Ce dernier a tenu à faire passer un message fort dès son arrivée.

Toujours 16ème de Ligue 1, avec un bilan compliqué, l'ASSE avait besoin d'un nouveau départ. Et c'est juste avant d'affronter l'OM en Coupe de France que le club a annoncé l'arrivée de son nouvel entraîneur. Eirik Horneland, ancien défenseur aujourd'hui âgé de 49 ans, a fait toute sa carrière en Norvège, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur.

Horneland donne le ton

En annonçant l'arrivée de ce nouvel entraîneur, l'ASSE espère trouver une nouvelle dynamique. Eirik Horneland, qui connaîtra sa première expérience à l'étranger, espère pouvoir s'appuyer sur l'énergie des fans. « Je suis là pour amener un style collectif : donner de la confiance, capitaliser sur l’énergie donnée par les fans. Nous allons travailler à court terme, oui, mais aussi à long terme. On doit avoir un style de jeu discipliné, que ce soit défensivement ou offensivement. Je veux une équipe active, qui passe très vite à l’offensive, tout en étant rigoureuse défensivement. C’est quelque chose qui me semble possible avec l’aide de ce stade » a-t-il déclaré en conférence de presse ce vendredi après sa nomination.

L'ASSE tournée vers l'attaque ?

Avec seulement 12 buts inscrits contre 34 encaissés, l'ASSE présente le deuxième moins bon ratio en Ligue 1 pour le moment. L'animation offensive est difficile à mettre en place malgré la présence de Zuriko Davitashvili, la belle satisfaction de la saison. Mais pour Eirik Horneland, il sera important de renverser la vapeur au plus vite. « Avec notre travail, au fil du temps, j’espère que les observateurs verront une vraie identité. Nous devons être proactifs. Les valeurs et l’esprit d’équipe sont des choses qui comptent beaucoup pour moi. Il faut de la présence offensive, c’est-à-dire faire rentrer beaucoup de joueurs dans la surface » précise le nouvel entraîneur de l'ASSE.