OM : «Ma vie a changé», cette recrue se lâche sur son transfert

Arrivé lors de l'été 2023, Amir Murillo a réussi à s'imposer petit à petit à l'OM. Avant d'arriver en France, le Panaméen a joué quelques années aux Etats-Unis après son départ de son pays, et il a ensuite rejoint Anderlecht en 2020. Son arrivée à Marseille a changé beaucoup de choses pour le joueur de 28 ans, dont la popularité a augmenté rapidement.

Présent à chaque match de l'OM depuis le début de la saison, Amir Murillo est l'un des joueurs les plus utilisés par Roberto De Zerbi. Si des rumeurs sur un éventuel départ à venir ont vu le jour, le Panaméen se plaît beaucoup à Marseille et sa décision de signer au club est l'une des meilleures de sa vie si l'on en croit son discours.

L'OM, un changement de carrière

Réputé dans le monde du football, l'OM inspire beaucoup de joueurs à progresser dans leur carrière. Pour Amir Murillo, signer à Marseille a vraiment changé sa trajectoire de joueur. « Le jour où j'ai signé à Marseille, ma vie a changé au Panama. C'est un très grand club, maintenant un des plus suivis là-bas. Depuis que j'ai signé à l'OM, on veut me voir aussi comme un leader en sélection, avec du respect dans l'équipe », a confié le Panaméen en conférence de presse ce vendredi.

Un joueur sur le départ ?

Arrière droit de formation, Amir Murillo a fini par voir son rôle changer en tant que défenseur central lors des derniers matches. Toutefois, le joueur de 28 ans serait sur la sellette, alors que son contrat expire en 2026.