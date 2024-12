OM : «Pas de cadeau», De Zerbi met un coup de pression à son vestiaire

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En bonne forme cette saison, l'OM voudra forcément terminer 2024 de la plus belle des manières, et ce, en s'imposant face à l'AS Saint-Etienne dimanche. Le club de la cité phocéenne est dans un superbe élan en ce moment, et Roberto De Zerbi a envie que ses joueurs donnent tout avant les fêtes de fin d'année.

Ces dernières semaines, l'OM devait affronter des équipes considérées comme des adversaires directs pour le podium de Ligue 1. Le club a réussi à décrocher de belles victoires, et Roberto De Zerbi a déjà prévenu ses joueurs qu'il faudra être prêt à se battre jusqu'à la fin de l'année. En conférence de presse, l'Italien a mis la pression à son vestiaire.

Roberto de Zerbi en mission à Mallemort pour booster l'OM avant un grand défi à Copenhague ! ⚽️

« J'alignerai la meilleure équipe possible »

Déjà vainqueur face à Saint-Etienne il y a deux semaines, l'OM voudra récidiver pour lancer sa campagne de Coupe de France. Le club pourrait avoir de grandes ambitions dans cette compétition cette année, et ce, parce qu'il ne joue pas l'Europe. « A Saint-Etienne, j'alignerai la meilleure équipe possible, je ne ferai pas de cadeau. Ce sont les meilleurs qui doivent jouer tous les matchs, les plus en forme. Je ne fera pas de changement si je ne pense pas que c'est nécessaire » prévient Roberto De Zerbi.

L'OM pour bien finir ?

De retour en grande forme depuis le début de la saison, l'OM n'aura pas le droit à l'erreur face à des Verts en difficulté depuis des mois. Les vacances seront bien méritées une fois le match face à Saint-Etienne passé.