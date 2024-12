OM : Le grand attaquant annoncé en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM avait déboursé pas moins de 30M€ lors du dernier mercato estival pour recruter Elye Wahi et en faire son fameux grand attaquant. L’aventure marseillaise est en train de virer au fiasco pour l’ancien Lensois, mais Medhi Benatia continue de croire en lui et a annoncé du lourd pour l’avenir de Wahi jeudi soir en direct sur RMC Sport.

Présent mercredi en conférence de presse pour le bilan de mi-saison à l’OM, Pablo Longoria réitérait sa confiance envers Elye Wahi : « On croit en lui. Marseille n'attend personne, mais chacun va à son rythme. Je suis sûr qu'on a un des meilleurs attaquants en Europe. Son temps va arriver et je suis confiant en son avenir. Il va finir par s'imposer il a toutes les qualités pour », indiquait le président de l’OM sur son numéro 9.

Wahi, le flop du début de saison

Il faut dire qu’Elye Wahi peine pour le moment à justifier les 30M€ investis sur lui par l’OM lors du dernier mercato estival, puisqu’il n’a inscrit que 2 buts en 12 matchs de Ligue 1. Mais au même titre que Longoria, Medhi Benatia continue de croire qu’il finira par s’imposer comme le grand attaquant de l’OM pour les années à venir.

« Il a les qualités pour réussir ici »

« On a investi sur lui. Il a des références. On a voulu relancer le truc. Il a beaucoup de qualités. On ne fait pas le meilleur accueil quand on le siffle au Vélodrome. Ça reste un jeune. J'ai senti une vraie envie de chez lui de venir. A nous de l'aider. Il a les qualités pour réussir ici, il faut simplement y croire et lui donner le temps qu'il faut. A lui aussi d'aller chercher », a indiqué le conseiller sportif de l’OM en direct dans l’After Foot sur RMC Sport, jeudi soir. Le message est passé pour Wahi.