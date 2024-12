OM - Rabiot : De Zerbi le renvoie chez lui !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche, l'OM se déplace à Saint-Etienne pour affronter l'ASSE en Coupe de France. Une rencontre pour laquelle la présence d'Adrien Rabiot est encore incertaine. En effet, ce vendredi, l'international français n'était pas présent lors de la séance d'entraînement. Et pour cause, Roberto De Zerbi a pris une grande décision.

Alors qu'il a fallu un peu de temps à Adrien Rabiot pour retrouver sa forme physique optimale, c'est désormais le cas. Pour le plus grand bonheur de l'OM. En effet, l'ancien de la Juventus est aujourd'hui primordial dans le schéma de Roberto De Zerbi. La présence de Rabiot est donc essentielle à l'OM. Mais sera-t-il là dimanche pour affronter l'ASSE en Coupe de France ?

« J'ai préféré qu'il rentre chez lui »

A deux jours du match, l'incertitude plane concernant la présence ou non d'Adrien Rabiot. Et pour cause, le milieu de terrain de l'OM est malade. En conséquence, Roberto De Zerbi l'a renvoyé chez lui ce vendredi comme il l'a expliqué en conférence de presse : « Rabiot a un peu la grippe, il ne se sent pas très bien, j'ai préféré qu'il rentre chez lui, j'espère que demain il sera là à l'entraînement ».

« J'alignerai la meilleure équipe possible »

« A Saint-Etienne, j'alignerai la meilleure équipe possible, je ne ferai pas de cadeau. Ce sont les meilleurs qui doivent jouer tous les matchs, les plus en forme. Je ne fera pas de changement si je ne pense pas que c'est nécessaire », a par ailleurs confié De Zerbi sur ce match face à l'ASSE.