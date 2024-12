Sarkozy impliqué dans un énorme clash à l’OM ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le passage de Didier Deschamps à l'OM s'est terminé dans la tension. Rachid Zeroual, leader des South Winners, admet son rôle dans le départ de l'actuel sélectionneur des Bleus, évoquant des conflits internes et des accusations le visant portées à l'époque à Nicolas Sarkozy, alors Président de la République.

Le passage de Didier Deschamps à l’OM comme entraîneur a été marqué par des hauts et des bas. L’actuel sélectionneur des Bleus a permis au club phocéen de renouer avec le titre de Champion de France en 2010 pour la première fois depuis 18 ans et d’atteindre ensuite les quarts de finale de la Ligue des champions, en 2012. Mais la fin de l’aventure a été compliquée pour Didier Deschamps, pris en grippe par une partie des supporters, soutenant à l’époque José Anigo, en froid avec l’entraîneur. Invité de l’After Foot mercredi soir, Rachid Zeroual, leader historique des South Winners reconnaît son implication dans le départ de Didier Deschamps.

« Il a voulu faire sauter des gens au sein du club »

« Il m'a mêlé à des histoires. En tant que supporteur, on l'a accueilli en faisant des banderoles dans le virage pour dire qu'on l'avait connu en tant que joueur et qu'on était les plus heureux du monde de le voir en tant qu'entraîneur. Puis je ne sais pas ce qui lui a pris, il a voulu faire sauter des gens au sein du club, s’est justifié Rachid Zeroual au micro de RMC. Il est parti en guerre contre eux et il nous a mêlé à cette guerre, alors qu'on n'avait rien à voir. Entre temps, j'ai essayé de rattraper le coup ».

« Il est allé dire des conneries à Sarkozy »

Rachid Zeroual poursuit : « Il est allé dire des conneries à Sarkozy (à l'époque président de la République, ndlr) comme quoi j'étais le commanditaire des braquages et carjackings de joueurs. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Que je l'aime? Si j'avais offensé Deschamps dans sa raison, pourquoi n'a-t-il pas porté plainte? » Le leader des South Winners assure toutefois ne pas en vouloir à Didier Deschamps : « Ça reste une icône, je n'ai pas dit le contraire. J'aime Deschamps pour ce qu'il est, pour ce qu'il a été à l'OM. En tant que sélectionneur, j'ai adoré ce qu'il a fait en équipe de France ».