Mercato : L’OM confirme une menace pour Rabiot !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Invité de l’After Foot sur RMC jeudi soir, Medhi Benatia est notamment revenu sur l’arrivée d’Adrien Rabiot à l’OM, avec qui il s'est engagé jusqu’en juin 2026 mi-septembre. Le conseiller sportif marseillais a expliqué comment il avait convaincu le milieu de terrain âgé de 29 ans malgré l'intérêt de plusieurs autres clubs à son égard.

Toujours à la recherche de bons coups à réaliser sur le marché des transferts, l’OM a saisi en septembre dernier l’opportunité de s’attacher les services d’Adrien Rabiot. Encore libre deux mois après la fin de son bail avec la Juventus, l’international français (50 sélections) a fini par rejoindre Marseille, avec qui il a signé un contrat de deux ans, jusqu’en juin 2026.

Choc à l'OM ! 🥁 Chancel Mbemba face à un choix crucial : la mise à l'écart relance les spéculations pour l'hiver.

➡️ https://t.co/hwf9ScgHX4 pic.twitter.com/whCNmu8xOo — le10sport (@le10sport) December 20, 2024

« Il n'est pas venu pour l'argent. Il avait d'autres clubs »

« Quand j'ai appelé Adri, je ne lui ai pas dit qu'on allait gagner la Ligue des champions. Je lui ai parlé de ferveur, du projet, du club, du coach... Il mange football, il savait le style de jeu de De Zerbi », a expliqué Medhi Benatia dans l’After Foot sur RMC. Et Adrien Rabiot a choisi l’OM malgré d’autres opportunités peut-être plus intéressantes financièrement. « Je lui ai dit ce qu'on veut, et lui ai expliqué qu'on a besoin de joueurs et de mecs comme lui. Il n'est pas venu pour l'argent. Il avait d'autres clubs. Je lui ai parlé du projet. Ce genre de joueur fait passer un cap. »

Une deuxième saison à l’OM pour Rabiot ?

Reste à savoir si Adrien Rabiot sera toujours un joueur de l’OM la saison prochaine. Comme l’a indiqué Pablo Longoria mercredi en conférence de presse, un point sera fait entre les deux parties au mois de juin afin de savoir si tout le monde est content et souhaite poursuivre cette collaboration : « On va discuter en juin pour voir si on est contents. J'aimerais qu'il continue tout le temps ! Pour ce qu'il nous amène, c'est normal de voir s'il est satisfait, voir si est dans le même mood. Si tous les joueurs étaient comme Adrien, on serait très contents. »