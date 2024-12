Mercato : L'ASSE a recruté l'entraineur parfait, le boss balance !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté depuis le début de la saison, l'AS Saint-Etienne n'arrive pas à décoller de la fin du classement de Ligue 1. Pour son retour dans l'élite du football français, le club stéphanois a fini par prendre la décision de se séparer d'Olivier Dall'Oglio. L'entraîneur vient d'être remplacé par Eirik Horneland, technicien norvégien, qui correspond parfaitement aux attentes de l'ASSE.

Seulement 16ème de Ligue 1 à la fin de cette année 2024, l'ASSE aura fort à faire pour retrouver une bonne dynamique. Les Verts auront d'abord un dernier rendez-vous face à l'OM en Coupe de France dimanche, et ils accueilleront à leur tête Eirik Horneland, remplaçant d'Olivier Dall'Oglio. Ces derniers jours, le courant est passé entre le Norvégien et les dirigeants stéphanois.

Horneland déjà prêt à relever le défi

Entraîneur de 49 ans, Eirik Horneland va connaître sa première expérience à l'étranger. Mais il n'a pas peur de s'imposer directement à son arrivée. « Je suis là pour amener un style collectif : donner de la confiance, capitaliser sur l’énergie donnée par les fans. Nous allons travailler à court terme, oui, mais aussi à long terme. On doit avoir un style de jeu discipliné, que ce soit défensivement ou offensivement. Je veux une équipe active, qui passe très vite à l’offensive, tout en étant rigoureuse défensivement. C’est quelque chose qui me semble possible avec l’aide de ce stade. (…) Avec notre travail, au fil du temps, j’espère que les observateurs verront une vraie identité. Nous devons être proactifs. Les valeurs et l’esprit d’équipe sont des choses qui comptent beaucoup pour moi. Il faut de la présence offensive, c’est-à-dire faire rentrer beaucoup de joueurs dans la surface » a-t-il déclaré en conférence de presse ce vendredi.

« Il correspond à nos valeurs »

Visiblement convaincu par le profil de sa nouvelle trouvaille, Huss Fahmy, le directeur des opérations de l'ASSE, n'a pas hésité à partager sa joie. « Chaque fois que nous discutions avec lui, nous étions toujours plus certains qu’il correspondait à nos valeurs, à notre souci du détail, à l’intensité que nous souhaitions » précise-t-il en conférence de presse.