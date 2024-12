Rabiot et l’argent : L’OM fait une annonce cash !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM avait réussi un énorme coup en septembre dernier avec la signature d’Adrien Rabiot, libre depuis son départ de la Juventus Turin. Medhi Benatia a livré les coulisses de ce recrutement un peu particulier et indique clairement que l’argent n’avait aucune pas d’importance aux yeux de l’ancien milieu de terrain du PSG.

Voilà un transfert que les supporters du PSG n’ont probablement toujours pas digéré. Adrien Rabiot (29 ans), leur ancien titi, s’est engagé pour deux saisons avec l’OM en septembre dernier après avoir quitté la Juventus Turin en fin de contrat deux mois auparavant. Un choix qui peut paraître surprenant sur le papier, et à en croire Medhi Benatia, Rabiot n’a pas choisi l’OM pour des raisons financières.

« Besoin de mecs comme lui »

Interrogé dans l’After Foot sur RMC Sport jeudi soir, le conseiller sportif de l’OM a livré les coulisses de ce recrutement : « Quand j'ai appelé Adri, je ne lui ai pas dit qu'on allait gagner la Ligue des champions. Je lui ai parlé de ferveur, du projet, du club, du coach... Il mange football, il savait le style de jeu de De Zerbi. Je lui ai dit ce qu'on veut, et lui ai expliqué qu'on a besoin de joueurs et de mecs comme lui », confie Benatia.

« Il n’est pas venu pour l’argent »

« Il n'est pas venu pour l'argent. Il avait d'autres clubs. Je lui ai parlé du projet. Ce genre de joueur fait passer un cap », poursuit le dirigeant de l’OM au sujet d’Adrien Rabiot, qui n’a donc visiblement pas été motivé par l’argent en choisissant de rejoindre son ancien club rival.