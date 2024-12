F1 : «Spécial», il balance sur Pierre Gasly !

Pierrick Levallet

Avant que Pierre Gasly ne débarque chez Alpine en 2023, le Français a fait ses gammes chez Toro Rosso et AlphaTauri (désormais Racing Bulls). Le pilote de 28 ans a d’ailleurs noué des liens plutôt forts avec Yuki Tsunoda entre 2021 et 2022. Pierre Gasly a notamment prodigué de précieux conseils au Japonais pour qu’il progresse le plus vite possible en F1. L’actuel pilote de Racing Bulls s’est d’ailleurs livré sur sa relation avec son ami.

«C'est rare, c'est certain»

« Je pense que c'était quelque chose de spécial. Avoir ce genre d'amitié dans le paddock, surtout avec son coéquipier, qui est l'une des personnes les plus proches de vous et avec qui vous discutez souvent, mais en même temps, [sur] la piste, est l'un de vos plus grands rivaux, c'est rare, c'est certain. J'ai apprécié le fait qu'il ait été gentil avec moi, même après [que Gasly ait rejoint Alpine]. Donc, oui, j'ai beaucoup appris la première année quand j'étais avec lui, il m'a aidé pour beaucoup de choses quand j'étais un débutant, et surtout quand j'ai eu beaucoup de mal pendant la première moitié de la saison » a d’abord expliqué Yuki Tsunoda dans des propos rapportés par Motorsport.com.

«Formidable», Yuki Tsunoda régale Pierre Gasly

« Je pense qu'il ne pourra pas discuter avec moi comme la première année [rires]. Mais c'est toujours agréable. Je vais bientôt déménager à Milan, où il vit aussi. Donc, je suis sûr que nous nous reverrons. Nous avons eu quelques discussions. Il est très heureux que je m'installe là-bas et il m'a même organisé une sorte de fête de bienvenue à Milan. Ce sera formidable » a ensuite ajouté le pilote de Racing Bulls. Malgré le départ de Pierre Gasly chez Alpine, le Français et le Japonais s’entendent visiblement toujours à merveille.