Un joueur de l'OM va «se faire monter en l'air», l'incroyable avertissement

Depuis le début de saison, Neal Maupay s'est particulièrement distingué par ses talents de chambreurs. Après la victoire contre l'ASSE, son ancien club, il a d'ailleurs récidivé, et cela pourrait s'avérer dangeureux pour lui si jamais des joueurs veulent se venger sur le terrain.

Alors qu'il a pris la place d'Elye Wahi sur le terrain, Neal Maupay se distingue également sur les réseaux sociaux par ses chambrages comme ce fut le cas après les victoires contre l'OL et l'ASSE. Mais ce comportement ne plait pas du tout à Pierre Ménès.

Maupay, le chambrage de trop ?

« Je ne suis pas un fan du chambrage sur les réseaux sociaux. Déjà entre community managers, je trouve cela nul, et encore une fois, si j’étais dirigeant de club, je n’autoriserais pas mon CM à dire tout et n’importe quoi sur ces réseaux. Si j’étais dirigeant de l’OM, je dirais à Neal Maupay d’arrêter. Alors, on va me dire que je veux que des mecs avec le doigt sur la couture du pantalon, tu veux une communication aseptisée. Mais je pense quand même qu’il y a de la place entre une communication aseptisée et ça », assure-t-il sur sa chaîne YouTube.

«Un jour un défenseur adversaire va le faire monter en l’air»

Pierre Ménès craint ainsi que Neal Maupay finisse par tomber sur un joueur qui pourrait se venger : « Je pense qu’un jour un défenseur adversaire va le faire monter en l’air pour lui faire comprendre que ce n’est pas aujourd’hui qu’il va chambrer. Et il ne faudra pas qu’il se plaigne, car au bout d’un moment, c’est lourdingue ».