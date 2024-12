Transfert à l’OM à cause… d’une sextape ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par l'OM durant seule une seule année (2007-2008), Jacques Faty a ensuite été vendu alors qu'il faisait pourtant partie des espoirs prometteurs du club phocéen. Mais une histoire de sextape avec son coéquipier de l'époque, Djibril Cissé, semble avoir contraint la direction de l'OM à se débarrasser des deux joueurs. Explications.

Recruté libre par l'OM en 2007 après la fin de son contrat avec le Stade Rennais, Jacques Faty n'est pas resté bien longtemps au sein du club phocéen. L'ancien défenseur central n'a eu le temps d'évoluer qu'une seule saison au Vélodrome, avant d'être vendu au FC Sochaux l'été suivant. Et c'est une sombre histoire qui a obligé la direction de l'OM à se séparer de Faty...

Une embrouille entre Faty et Cissé

Interrogé par Arena, il livre les coulisses de son départ de l'OM : « Je pars en vacances et arrive le problème que j’ai avec Djibril Cissé, un problème qui est hors football, c’est un problème qui est lié à de l’extra-sportif. J’ai un problème avec Djibril par rapport à des vidéos compromettantes. J’ai dû m’expliquer par rapport à ça, j’ai fait de la garde à vue. Aujourd’hui, Djibril, je ne lui en veux même plus. J’ai 40 ans, je ne lui en veux pas, mais c’est ça qui a fait que j’ai quitté l’OM », confie Faty. Et c'est en réalité une histoire de sextape qui est à l'origine de l'embrouille entre les deux joueurs de l'OM à l'époque.

« À cause de vos problèmes de sextape... »

« Pape Diouf a dit à Djibril et à moi : « A cause de vos problèmes persos, de sextape, vous ne pouvez pas rester à l’OM. Ce n’est pas bon pour l’image du club ». Lui a été prêté et moi je voulais me faire prêter, mais quand Sochaux a appelé, le coach Francis Gillot m’a dit : « Moi j’ai un projet un long terme, je te veux dans mon projet », poursuit Jacques Faty. Voilà donc ce qui a précipité son départ de l'OM en 2008.