Mercato : L’OM déjà attaqué pour un de ses gros coups du mercato ?

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Ajax Amsterdam pour seulement 4M€, Geronimo Rulli s’est déjà imposé comme un des meilleurs gardiens de Ligue 1 depuis le début de la saison. Sous contrat jusqu’en juin 2027, les performances de l’international argentin avec l’OM n’auraient pas échappé à plusieurs grands clubs européens.

Après avoir passé les trois dernières saisons avec Pau Lopez dans ses cages, l’OM a décidé de changer de gardien l’été dernier. Plusieurs pistes ont alors été évoquées, notamment celle menant à Brice Samba, mais c’est finalement Geronimo Rulli qui a succédé au portier espagnol.

Rulli a vite fait oublier Lopez

Le moins que l’on puisse est que ce changement porte pour le moment ses fruits. L’international argentin (6 sélections) a été un des grands artisans de la première partie de saison de l’équipe entraînée par Roberto De Zerbi. 4M€ bien investis par l’OM, montant que le club a dépensé pour recruter Geronimo Rulli en provenance de l’Ajax Amsterdam l’été dernier.

Chevalier et Rulli, les « meilleurs gardiens du championnat »

Selon Nicolas Dehon, entraîneur des gardiens du LOSC et passé par l’OM entre 2010 et 2012, Geronimo Rulli fait aujourd’hui partie des meilleurs gardiens du championnat, avec Lucas Chevalier : « Oui, ce sont les meilleurs du championnat. Quel est le plus important pour un gardien ? La régularité. Ils maintiennent un niveau moyen très élevé, ils n’alternent pas entre des hauts et des bas. Et ils n’ont pas dix arrêts à faire par match, mais un ou deux, et ils doivent répondre présents », a-t-il confié à La Provence.

L’OM déjà menacé pour Rulli ?

Au vu de ses performances, l’OM pourrait bientôt voir des offres arriver pour le gardien âgé de 32 ans. À en croire les informations de La Tribune OM, plusieurs grands clubs européens seraient intéressés, notamment un en Premier League. À son arrivée, Geronimo Rulli a signé un contrat de trois ans avec Marseille, jusqu’en juin 2027.